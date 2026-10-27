Lazio, Zaccagni a DAZN: "I tifosi ci fanno volare. Primo posto? Conta poco"

27.10.2026 20:47 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Zaccagni a DAZN: "I tifosi ci fanno volare. Primo posto? Conta poco"
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Mattia Zaccagni, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato l'ennesima vittoria della sua Lazio, questa sera contro il Sassuolo. Ecco le sue parole:

"Il primo gol in Serie A l'ho fatto in questo stadio, nella stessa porta di questa sera. Quali emozioni? È stato un percorso bellissimo. Sono cresciuto anno dopo anno, sono felice di essere arrivato a questi livelli. Siamo veramente contenti di come abbiamo iniziato questa stagione. Esultanza? Per mio zio, che non sta passando un bel momento. Però ne uscirà sicuramente. Tifosi? Sembrava di giocare in casa, quando abbiamo loro, le gambe sono più leggere, in casa mancano, gliel’ho detto anche stasera. Noi sappiamo ciò che pensano e andamo avanti così. Primo posto in classifica? Conta poco, il campionato è appena iniziato. Guardiamo partita per partita e vediamo le soddisfazioni che possiamo toglierci".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.