Lazio, Floriani: "Qui c'è un clima magico. Il gol? Troppe emozioni..."

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Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il terzino della Lazio Romano Floriani Mussolini ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il gol? Le emozioni non le so descrivere, sono state troppe. Segnare là davanti a loro... Stavo per lanciarmi in mezzo ai tifosi, poi ho visto l'arbitro e mi sono spaventato. Grazie a dio era buono. Non guardiamo la classifica ora, non ci montiamo la testa. Il mister ci tiene sul pezzo, pensiamo alla prossima con la stessa fame. Noi ci divertiamo tanto, anche durante la settimana. C'è un clima magico. Siamo sempre tutti contenti, ridiamo tanto, scherziamo. Questa leggerezza è un nostro punto di forza. Mia madre? Sarà saltata dal divano (ride, ndr.). Sarà stata molto orgogliosa. La chiamerò subito appena prendo il telefono".

"Questa sera avevo un avversario scomodo, gli esterni loro ci puntavano spesso. Era un rischio, ma lo sapevamo. Il mister ci chiede di andare sempre al massimo, di meno non gli piace. La gestione possiamo migliorarla e lo faremo. Il mister si concentra tanto sull'atteggiamento. Mi stanno succedendo tante cose molto rapidamente, io cerco di stare sempre focalizzato e di stare sul pezzo. Riparto già da domani. Non possiamo rilassarci un attimo, mi godrò stasera ma già da domani si riparte".