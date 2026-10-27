Lazio, Floriani a DAZN: "Il gol per ripagare i tifosi. Gattuso ci ha dato libertà"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Romano Floriani, che questa sera ha siglato il primo gol in Serie A con la maglia della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN, analizzando la vittoria e la rete siglata. Ecco di seguito le sue parole:

“Emozione del gol? Una cosa incredibile, ci tenevo tanto, dovevamo ripagare questo gesto d’amore dei tifosi. Sembrava di giocare in casa, sono stati uno spettacolo. Contento per il gol e per la vittoria, che era fondamentale”.

“Dove devo migliorare? Ho tanti margini di miglioramento, oggi avevo un cliente scomodo che mi ha puntato tanto (Laurientè, ndr). Lavoro giorno dopo giorno, cerco sempre di seguire il mister, sono sicuro che limerò sotto questi aspetti”.

“Cosa mi aiuta di più nel sistema che ha scelto Gattuso? La libertà che abbiamo, sia io che Tavares. Il mister ci dice di spingere al massimo, non possiamo andare all’80%, dobbiamo andare sempre al 110%. Il mister tiene molto alla concentrazione, sembra una cosa scontata ma sappiamo ormai che le partite possono durare anche 100 minuti".