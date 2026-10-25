Lazio, tanti all'Olimpico quanti in trasferta: esodo di tifosi contro il Sassuolo

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RASSEGNA STAMPA - Lazio prima in classifica con lo Stadio Olimpico quasi vuoto e il pienone in ogni trasferta. I tifosi non arretrano e proseguono la loro contestazione contro la società: contro il Parma c'erano circa 9mila persone sugli spalti, praticamente lo stesso numero di laziali che sarà presente contro il Sassuolo per il prossimo turno infrasettimanale di Serie A. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, una marea biancoceleste si muoverà a Reggio Emilia per entrare allo stadio e sostenere la squadra da vicino.