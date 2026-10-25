Lazio, Marusic e Rovella saltano il Sassuolo: ecco quando possono tornare

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RASSEGNA STAMPA - Ancora assenti Marusic e Rovella. Il loro recupero si trascina da tempo, praticamente due mesi. Sarebbero dovuti rientrare dopo l'ultima maxi sosta di settembre-ottobre, invece sono ancora fermi ai box. Come riportato da Il Corriere dello Sport, stanno lavorando a parte e proseguendo la loro fase di ricondizionamento atletico.

Per questo salteranno sia il turno infrasettimanale contro il Sasssuolo che probabilmente anche la partita contro il Cagliari, che si giocherà domenica prossima. L'obiettivo per rivederli tra i convocati è il big match contro il Napoli, che si giocherà l'8 novembre al Maradona e precederà la prossima pausa per le nazionali.