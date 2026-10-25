Lazio, Pinamonti out contro il Parma: recupera per il Sassuolo? Le ultime

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RASSEGNA STAMPA - All'ultimo ha alzato bandiera bianca. Pinamonti è stato costretto a saltare Lazio-Parma a causa di una tracheite. È stato preso dalla febbre proprio la mattina della partita, per questo si è dovuto limitare a vedere i compagni vincere da casa. Ora spera di riuscire a rientrare per il Sassuolo, anche se il tempo è poco.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, proverà a prendere parte al turno infrasettimanale che si giocherà martedì alle 18:30. Per lui sarebbe un ritorno da ex al Mapei Stadium, che ha lasciato in estate proprio per trasferirsi a Formello. In caso di nuovo forfait, in campo dall'inizio andrà ancora Noslin al centro dell'attacco.