FORMELLO - Lazio, Gattuso e le scelte anti-Parma: Cancellieri ok, Taylor…

Fonte: Andrea Castellano- Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Scelte fatte per il Parma, non tanto diverse da quelle di Torino. Gattuso va verso la conferma dello stesso undici titolare che ha strapazzato la Juventus domenica scorsa. Anche con Taylor, nonostante non sia stato al 100% in settimana per una botta alla coscia presa proprio allo Stadium. Probabilmente all’Olimpico sarà uno dei primi cambi della ripresa, con Dele-Bashiru al suo posto.

Il resto della mediana sarà completato da Belahyane in regia e Frattesi. Spera di fare minuti Cataldi, ormai pienamente recuperato. In attacco si muoverà ancora Noslin al centro, in vantaggio su Pinamonti. Ai suoi lati si muoveranno Isaksen e Zaccagni. È rientrato Cancellieri, che andrà in panchina e potrebbe subentrare a gara in corso. Non ci saranno invece Marusic, Rovella e Gudmundsson, sempre fermi ai box. Nemmeno il quartetto difensivo non sarà toccato: Floriani e Tavares saranno i terzini, Sutalo e Provstgaard la coppia di centrali. In porta ovviamente ci sarà Mandas.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti. All.: Gattuso.