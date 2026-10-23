Calisti: "Lazio-Parma? Partita trappola. Ecco chi comprerei a gennaio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Ernesto Calisti ha parlato della situazione di casa Lazio, con un focus particolare alla partita di domani contro il Parma. Ecco le parole dell'ex biancoceleste:

"Credo che nessuno di noi potesse immaginare un avvio simile. Una piacevole sorpresa. Buona parte del merito è dell’allenatore, sta facendo un ottimo lavoro sulla testa dei calciatori. Il gruppo è solido, motivato, utile, la Lazio sta giocando delle ottime partite. Contro la Juve la più bella di questa prima parte di campionato, soprattutto dal punto di vista della completezza. Ci sono giocatori che sono stati completamente rivalutati.

Che intervento farei a gennaio? Si potrebbe pensare a una prima punta che ci possa garantire qualcosa di diverso, anche se devo dire che Noslin sta lavorando molto bene, in attesa che Pinamonti raggiunga la condizione migliore. Però sì, manca secondo me un bomber vero, un attaccante che ti fa fare il salto di qualità. La vedo dura, c’è il rischio di questo mercato bloccato”.

Floriani? Merita la titolarità, sta facendo molto bene, è quello che ci mancava. Marusic ci potrà garantire sicuramente esperienza e un’alternativa a destra. Ma la titolarità è sua. A me piace molto, l’ho seguito anche lo scorso anno. È molto propositivo, in fase difensiva gli manca qualcosa ma sta migliorando moltissimo. Lui e Tavares stanno lavorando molto bene, e Floriani merita di giocare titolare.

Lazio-Parma? Il rischio ci può sempre stare parlando di presunzione, un po’ inconscia. Però se andiamo a vedere la Lazio, la prestazione di Torino, tutto fa ben sperare che possa riconfermarsi. Però possiamo dire che sarà una partita-trappola. Penso che la Lazio possa farla sua, ma queste sono sempre partite difficili da affrontare, da prendere con le molle, con la testa giusta".