Lazio, Mattei: "Tifosi? Restare fuori dallo stadio è un doppio gesto d'amore"

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha parlato della contestazione dei tifosi della Lazio contro la società e della sfida al Parma che dovrà affrontare la squadra di Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Dato incredibile quello registrato per la sfida di martedì pomeriggio, grande risposta d’amore dei tifosi della Lazio in casa del Sassuolo, che poi smentisce ciò che altri provano a dire. I tifosi sono innamorati della Lazio e restare fuori è un doppio gesto d’amore: perché la Lazio è prima e perché fanno di tutto poi per andare in trasferta".

"Il Parma ha il peggior attacco della Serie A, con 4 gol. In quattro gare non ha proprio segnato. Ecco perché quindi segnare sarebbe molto importante. Domani, sfruttando la velocità di Tavares e Floriani, con le sovrapposizioni con Zaccagni e Isaksen, saranno importanti gli inserimenti di Frattesi”.