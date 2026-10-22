Sassuolo-Lazio, il Mapei si tinge di biancoceleste: il settore ospiti è sold out

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Esodo biancoceleste a Reggio Emilia. La vittoria della Lazio contro la Juventus ha acceso ancor di più la passione dei tifosi: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a poco meno di due ore dall'apertura della vendita dei biglietti per il settore ospiti, avvenuta alle 16:00, i posti riservati ai sostenitori biancocelesti sono andati esauriti. La sfida, in programma martedì 27 ottobre, si giocherà dunque davanti a un settore ospiti già sold out, con tutti i 4100 posti a disposizione andati via in un attimo. A questi si aggiungono i 1800 posti del settore adiacente, immediatamente polverizzati dai laziali. Resta solo la tribuna, ma si prospetta già un Mapei a tinte biancoceleste, segnale dell'entusiasmo e della vicinanza del popolo laziale alla squadra lontano dall'Olimpico.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.