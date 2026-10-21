FORMELLO - Lazio, infermeria ancora piena: le ultime verso il Parma

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Recuperi ancora rimandati. Niente Marusic e Rovella contro il Parma, salvo convocazioni simboliche. Vige la prudenza, è la linea dettata da Gattuso nelle ultime settimane. E così l’infermeria resta piena: potrebbe svuotarsi solo l’1 novembre contro il Cagliari, difficile pensare che i due infortunati rientrino subito contro il Sassuolo (si giocherà martedì, turno infrasettimanale). Niente da fare nemmeno per Gudmundsson: ha dolore alla spalla fratturata, sta proseguendo le terapie con difficoltà. La speranza è che rientri dopo la sosta di novembre, ma non sono affatto esclusi slittamenti.

L’unica novità per sabato quindi è il ritorno di Cancellieri. Ha ripreso a lavorare in gruppo già da martedì mattina, sarà una carta in più da utilizzare a gara in corso. Sulla destra Isaksen partirà di nuovo titolare, chiuderà il tridente insieme a Noslin (in vantaggio su Pinamonti) e Zaccagni. L’attacco è solo la prima di tante conferme rispetto alla vittoria di Torino: sono sicuri del posto anche i tre centrocampisti, ovvero Frattesi, Belahyane e Taylor (nessun allarme, aveva preso solo una botta alla coscia). Cataldi potrebbe rivedersi in una delle prossime tre partite: spera in qualche minuto nella ripresa,

Non sono previsti cambi nemmeno in difesa: Tavares e Floriani saranno i terzini, mentre Provstgaard e Sutalo comporranno la coppia dei centrali. A gara in corso potrebbe esserci spazio per gli altri, soprattutto in vista di una possibile rotazione tra Reggio Emilia e il Cagliari. In porta ovviamente andrà Mandas. Restano gli ultimi due allenamenti, con la rifinitura di venerdì pomeriggio che chiuderà la preparazione. Poco prima Gattuso presenterà la gara dell'Olimpico in conferenza stampa (ore 14:30).