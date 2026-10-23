Cardone: "Contro il Parma la Lazio di Torino. Gudmundsson? Non è escluso..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha fatto il consueto punto sulla situazione di casa Lazio, tra infortuni, cambiamenti di formazione e la sfida contro il Parma di domani. Ecco le sue parole:

“A me è piaciuto molto Isaksen quando ieri ha detto che la vittoria a Torino è bella, ma non vale niente se non battono il Parma; è una dichiarazione che fa capire lo spirito che ha la squadra. Chiaro che poi questo va dimostrato in campo.

In conferenza più tardi Gattuso parlerà anche dell’eventuale possibilità di vedere un calo di tensione. Ovvio è che domani sarà un’altra gara rispetto a quella di domenica scorsa. La Lazio ora è forte, lo hanno visto tutti, il Parma è in crisi e ha bisogno di punti.

Ogni squadra ha le sue frecce, ma non il Parma non arriverà qui come il Monza. Per quanto riguarda la formazione, mi aspetto la Lazio di Torino, poi ci saranno dei cambi a Reggio Emilia, ma penso che dipenderanno dai recuperi. Domani quindi scenderà in campo dal primo minuto la squadra vista contro la Juventus, poi in base ai giocatori affaticati, magari Gattuso cambierà martedì.

Gudmundsson? Speriamo che la strada della terapia conservativa scelta sia stata quella migliore, i controlli di martedì non sono andati benissimo, avverte ancora male. Restiamo che dovrebbe tornare dopo la sosta ma non un escludo ulteriore slittamento del suo rientro.

Marusic e Rovella sono talmente indietro di forma che si pone il problema della convocazione, valutazioni in corso sul fatto di portarli o meno in panchina”.