Lazio, Cardone: "Mercato bloccato è una possibilità, non va preso alla leggera"

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Nel consueto intrvento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha detto la sua soffermandosi soprattutto su quello che potrà essere il mercato di gennaio: "Il mercato bloccato è una possibilità e non va preso alla leggera, è sintomo di conti che non funzionano".

"Sia a livello di immagine che pratico non è il massimo. Mettiamo il caso che la Lazio sarà in classifica così in alto a dicembre e Gattuso magari individua un tassello che fa al caso suo: non poterlo prendere è sicuramente un problema. L’importante è che non si venda nessuno a gennaio, neanche le riserve perché qui il gruppo è solido, vediamo coinvolto anche chi gioca poco".

"Lazzari, Pellegrini, Cataldi e Cancellieri sono i calciatori con il contratto in scadenza. Anche Fares fa parte di questo gruppo. Credo la Lazio faccia all-in sull’Europa. Il mercato estivo ha fatto capire che l’obiettivo è tornare in Europa. Chiaro che arriveranno delle offerte per alcuni calciatori visto ciò che sta facendo la Lazio, vedremo se la società resisterà. Per i conti della Lazio centrare l’Europa League sarebbe importantissimo, la Conference meno visti gli introiti”.

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