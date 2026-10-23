Italia, Signori: "Inizia una terza vita per me". E il paragone con la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Beppe Signori torna nel mondo del calcio e lo fa con orgoglio dopo aver ricevuto l’incarico da Malagò di capo delegazione dell’Under 20 di Nunziata. Un traguardo che ha deciso di dedicare a sé stesso e anche al commissario della Figc. “La prima va a Giovanni Malagò, la seconda va a me stesso. Entrambi hanno creduto in Signori. Questo nuovo incarico mi inorgoglisce profondamente e arriva anche dalla mia testardaggine” ha spiegato alla Gazzetta dello Sport.

Inizia così una terza vita per l’ex calciatore che, proseguendo l’intervista, ha spiegato: “È una ruota che gira, dopo anni che girava male adesso ha girato bene. Assomiglia alla mia carriera: gli anni fantastici tra Foggia e Lazio, il buio e la rinascita a Bologna”.

L’incontro con Malagò è avvenuto al Dall’Ara in occasione della sfida tra Italia e Turchia, un “poi ti chiamo” che non è rimasto sospeso come la solita frase di circostanza. È stato un appuntamento reale che si è concretizzato, è successo e l’ex biancoceleste ne è entusiasta. “Sono molto, molto motivato” ha detto.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE