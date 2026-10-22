FORMELLO - Lazio, Gattuso gestisce l’attacco: la scelta per il Parma e non solo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Dubbio allargato al centro dell’attacco. Gattuso rifletterà partita per partita, dal Parma al Cagliari passando per il Sassuolo. La punta può cambiare, difficile pensare che Noslin giochi sempre titolare tre volte in una settimana. È qui che subentra Pinamonti, candidato a prendersi una maglia dall’inizio da ex magari proprio nella ‘sua’ Reggio Emilia. Anche perché sabato sera, salvo sorprese, il duello lo vincerà ancora Tj.

Con ogni probabilità, infatti, sarà l’olandese a chiudere il tridente con Isaksen e Zaccagni. Cancellieri è recuperato, andrà in panchina e sarà sganciato nella ripresa. Non si può dire lo stesso di Marusic e Rovella, il cui recupero è di nuovo slittato. La sfida al Sassuolo è troppo ravvicinata, faranno un tentativo per quelle ancora successive contro Cagliari e Napoli.

Ovviamente all’Olimpico mancherà anche Gudmundsson: sente sempre dolore alla spalla, rischia di rivedersi ben oltre la sosta di novembre. Solo conferme nell’undici tra difesa e centrocampo: di fronte a Floriani, Sutalo, Provstgaard e Tavares ci saranno Frattesi, Belahyane e Taylor (smaltita la botta alla coscia di Torino). In porta ovviamente andrà Mandas. Venerdì pomeriggio, prima della rifinitura, Gattuso interverrà in conferenza stampa (14:30).