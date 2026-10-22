Lazio, Mattei: "La società pensa solo al bilancio! Si rischia il blocco e..."

Intervenuto in collegamento a Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha parlato della Lazio di Gattuso e della prossima gara contro il Parma. Inoltre si è soffermato anche sull'operato della società biancoceleste, soprattutto in vista del mercato di gennaio. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il Parma con Gilardino ha preso sei gol e ne ha fatti zero, sembrerebbe tutto facile visto il momento della Lazio ma queste gare servono per testare la squadra. Dopo la prova di Torino, non si devono disperdere punti in partite, sulla carta, abbordabili. Confido in Gattuso che è un tecnico con i piedi per terra, vediamo se trasferisce ai giocatori la determinazione, la voglia di fare bene e di vincere.

"La Lazio ha fatto plusvalenze sia a gennaio che in estate, ha bisogno di inserire soldi nel bilancio, altrimenti non si rischia solo il saldo zero ma il blocco. Io credo che il rischio, quasi certezza, che possa accadere ciò che è accaduto lo scorso anno con Guendouzi e Taty, è più che reale. La società pensa al bilancio, non alla squadra. Nel bilancio chiuso a giugno la Lazio ha già inserito futuri crediti, cioè ciò che arriverà, più la valutazione di Formello. Ha già anticipato ciò che poteva. Se arriverà in Europa se ne riparlerà per il 2027-’28. Quindi o il presidente fa un aumento di capitale o dovrà cedere”.