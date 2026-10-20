Lazio, Lotito in Campidoglio per il Flaminio: i dettagli dell'incontro

Lotito, nel pomeriggio di ieri, si è recato in Campidoglio - accompagnato da una delegazione biancoceleste - per discutere di alcuni temi riguardanti lo Stadio Flaminio. A riportarlo è Lazio Family. Il confronto ha avuto come punti principali all’ordine del giorno gli oneri accessori e gli adempimenti a carico del proponente del progetto. Si tratta di investimenti a carico della Lazio e sui quali il Comune avrà l’ultima parola.

Nel corso dell’incontro inoltre, si è discusso anche del diritto di superficie. La cessione di questo consentirebbe alla Lazio di diventare, per tutta la durata della concessione, proprietaria di tutto quello che viene realizzato su quel suolo. Al termine della concessione, il patrimonio tornerebbe in capo al Comune di Roma.

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