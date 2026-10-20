Lazio, problemi per Taylor: ecco come sta. Le ultime verso il Parma

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RASSEGNA STAMPA - L'unica nota negativa della vittoria contro la Juventus. Piccolo problema fisico per Taylor, uscito da Torino dolorante alla coscia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, non preoccupano le condizioni del centrocampista della Lazio. Sarà valutato oggi alla ripresa sul campo di Formello, ma non dovrebbero esserci problemi per rivederlo in campo dall'inizio contro il Parma.

Nulla di grave, quindi. Si tratterebbe solo di un colpo preso a Torino che sul momento non l'ha fatto continuare a giocare. Per questo l'olandese è stato sotituito: al suo posto è entrato Dele-Bashiru, che poi ha chiuso la partita segnando lo 0-3.