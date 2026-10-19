Fabrizio Romano: "La Lazio demolisce la Juventus!" - FOTO
19.10.2026 10:45 di Simone Locusta
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Anche Fabrizio Romano ha voluto dire la sua sulla netta vittoria della Lazio contro la Juventus. Il giornalista ed esperto di mercato ha commentato il successo per 0-3 dei biancocelesti all’Allianz Stadium, sottolineando la portata del risultato con un messaggio breve ma decisamente incisivo. "La Lazio demolisce la Juventus!", queste le parole pubblicate sui social, che fotografano una prestazione dominante della squadra biancoceleste, capace di imporsi con un risultato pesante. Di seguito il post.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.