FORMELLO - Lazio, le scelte anti-Juve: c'è un cambio di formazione

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Un cambio rispetto all'undici schierato con il Monza: Sutalo al posto di Doekhi al centro della difesa. Gattuso conferma il resto della formazione: Belahyane si muoverà tra Frattesi e Taylor, Noslin verrà preferito di nuovo a Pinamonti come centravanti. Sulle fasce Isaksen e Zaccagni. In panchina, utilizzabili nel secondo tempo, Cataldi, Dele-Bashiru e Pinamonti. Sono i primi cambi dei due reparti. Convocato anche il baby Serra. Dietro la coppia Sutalo-Provstgaard, sulle fasce Floriani Mussolini e Tavares.

Tra le riserve anche Pellegrini, per lui si tratta della prima convocazione in campionato: il terzino è stato reintegrato dalla società dopo l'esclusione dalla lista dei 25 nominativi. Sono out Marusic, Rovella e Cancellieri, tutti e tre proveranno a recuperare per Lazio-Parma di sabato prossimo. Le tempistiche di Gudmundsson si capiranno meglio dopo gli accertamenti strumentali che effettuerà nella giornata di martedì.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Lazzari, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza, Pellegrini, Dele-Bashiru, Cataldi, Przyborek, Pinamonti, Serra. All.: Gattuso.