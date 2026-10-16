Lazio, Cardone: “Situazione Pellegrini brutta. Doekhi con la Juve a una condizione”

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È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone. Il giornalista ha fatto il punto sullo stop di Gudmundsson, sul reintegro di Pellegrini e sulle ultime in vista della gara tra Juve e Lazio. Queste le sue parole: “Prima di Lazio-Lecce del 21 novembre non credo che vedremo Gudmundsson; quindi dovrebbe essere a disposizione dopo la prossima sosta. Pellegrini? Mi aspetto il reintegro con tanto di comunicato tra oggi e domattina. Questa situazione è molto brutta per il ragazzo, laziale e affezionato”.

“Probabile formazione? L’unica novità rispetto alla gara col Monza sarà Sutalo al posto di Doekhi, penso si riparta da come era la formazione prima della pausa; il croato è tornato ad allenarsi regolarmente dopo i giorni in Nazionale, credo Gattuso reputi lui il titolare anche se dice che spesso che tutti i centrali sono titolari. Anche se, qualora dovesse esserci Woltemade dall’inizio, magari si potrebbe pensare a Doekhi, comunque immagino ci sarà Kolo Muani quindi penso Sutalo sia più indicato”.

“La Juventus è una squadra con pregi e difetti riconoscibili. Gattuso credo attaccherà il loro punto debole, il centrocampo; soprattutto Douglas Luiz è molto lento. Per me lì Gattuso preparerà qualcosa. Rispetto a quanto accaduto col Monza, se dovessi andare in vantaggio dovresti saper gestire, non dovrai essere ‘presuntuoso’”.