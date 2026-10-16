Mattei: “Juve non esaltante, ma contro la Lazio arriva con leggerezza”

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha presentato la gara tra Juventus e Lazio. Questo il pensiero del giornalista: “La gara della Juve di ieri non è stata esaltante, hanno segnato i due centravanti che fino ad ora erano stati il problema di una squadra che creava e non finalizzava”.

“Bisogna capire se Spalletti cambierà e li vedremo quindi insieme da subito. Comunque cambia poco, la Lazio deve andarsela a giocare e ci arriva con leggerezza, perché il peso del risultato sta tutto sulle spalle della Juventus”.

“Dovremo vedere, se dopo quanto accaduto ieri, Spalletti opterà come sempre per Conceicao o ci sarà Zhegrova. Dietro si ricomporrà la coppia titolare Bremer-Lucumi, ieri inizialmente in panchina. Cambiaso ha avuto un’involuzione pazzesca, commette tanti errori; da essere un punto fermo, un punto di forza, è quasi diventato un problema”.