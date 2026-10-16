Lazio, si pensa anche al rinnovo di Dele-Bashiru: ecco la situazione

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RASSEGNA STAMPA - "La Lazio si rinnova", scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. La società riflette sui prossimi rinnovi di contratto: il primo in lista è Floriani, poi tutti gli altri in scadenza nel 2028. Tra Rovella e Isaksen, c'è anche il nome di Dele-Bashiru. Il centrocampista, fuori dalla prima giornata e tornato a giocare contro il Monza, è uno dei giocatori su cui lavorerà il club biancoceleste.

La Lazio vuole intervenire: i contatti verranno avviati o intensificati entro dicembre, ma senza la necessità di chiudere tutte le operazioni allo stesso tempo. L'obiettivo, comunque, è arrivare alla finestra di mercato di gennaio con un quadro più definito e con tutte le situazioni verso la sistemazione.