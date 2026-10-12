Juve-Lazio, le probabili formazioni: Gattuso riflette sulle scelte
La Lazio vola a Torino da prima in classifica. Gattuso sfida la Juventus di Spalletti, sperando di ritrovare tutti gli indisponibili. Attesa per Cancellieri, Marusic e Rovella: c’è ottimismo per rivederli tra i convocati. L’unico assente sicuro è Gudmundsson, sempre fermo per il problema alla spalla accusato in nazionale. Pochi cambi in vista nell’undici titolare: uno probabilmente sarà in difesa, con Sutalo in vantaggio su Doekhi per fare coppia con Provstgaard. Sulle fasce, di fronte a Mandas in porta, ancora spazio e Floriani a destra e Tavares a sinistra. Verso la conferma in blocco tutto il centrocampo: Belahyane in regia (Cataldi in panchina), Frattesi e Taylor come mezzali. In attacco, Noslin resta in vantaggio su Pinamonti al centro per chiudere il tridente con Isaksen e Zaccagni.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All.: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra, Pinamonti. All.: Gattuso.