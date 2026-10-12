Lazio, la prima pagina del Corriere dello Sport: "Gattuso scappato in testa" - FOTO
12.10.2026 08:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - C'è entusiasmo intorno alla Lazio per questo inizio di stagione. E chi l'avrebbe mai detto. Nonostante un mercato low cost e l'Olimpico deserto, gli uomini di Gennaro Gattuso si trova in vetta alla classsifica della Serie A insieme all'Inter.
Quella contro il Monza è la quinta vittoria in sei gare di campionato, un risultato mai raggiunto nella storia biancoceleste. La strada è ancora lunga, ma l'inizio è travolgente e l'artefice principale è Gennaro Gattuso.
Il Corriere dello Sport ha scelto di omaggiare il lavoro del tecnico, dedicandogli la prima pagina del quotidiano: "Leader Gattuso, scappato in testa". Di seguito la prima pagina.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.