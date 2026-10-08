FORMELLO - Lazio, quanti dubbi in difesa: Gattuso sceglie i centrali per il Monza

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Difesa tutta da scrivere per il Monza. Al centro sono in quattro per due posti: da una parte Sutalo e Provstgaard, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali con tanti minuti nelle gambe, dall'altra Doekhi e Diogo Leite, coppia fissa a Formello durante la pausa. Il ballottaggio è apertissimo, sicuramente giocherà chi sta meglio. Gattuso ha ancora due allenamenti per fare le sue scelte.

Pochi dubbi nel resto dell'undici, viste le tante assenze. Di fronte a Mandas in porta ci saranno ancora Floriani e Tavares sulle fasce. Non ha recuperato Marusic, che anzi ha accusato un nuovo problema fisico. Dovrebbe averne per circa una settimana: ora è in dubbio pure per la Juventus. A centrocampo, senza Rovella (al massimo in panchina) e Cataldi, verrà confermato Belahyane in regia insieme a Frattesi e Taylor come mezzali.

Due pedine in meno anche in attacco: oltre a Gudmundsson mancherà Cancellieri, fermo per un taglio sulla gamba rimediato in vacanza. A destra quindi toccherà a Isaksen, con Zaccagni a sinistra e uno tra Noslin e Pinamonti a completare il tridente. L'olandese attualmente è in vantaggio, salvo ribaltoni da qui a domenica.