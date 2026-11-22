Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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La Lazio, alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nzionali, prosegue il proprio percorso virtuoso in campionato e vince anche contro il Lecce. Doppietta di Noslin e gol di Frattesi nel finale: i biancocelesti possono trascorrere almeno un'altra settimana da primi in classifica. Nella sala stampa dell'Olimpico mister Gattuso ha analizzato la vittoria in conferenza, ecco le sue parole:

Sei stupito?

"Mancano otto punti per fare la prima festa. Per il resto ne parleremo quando mancheranno 8-9 partite. Stupito sì, ma per la mentalità. I primi 15 minuti di oggi non sono andati benissimo, dopo molto meglio, abbiamo sofferto un po' sui nostri calci piazzati a favore. Eravamo un po' piantati sulle seconde palle. Secondo tempo molto orgogliosi della mentalità, della prestazione, non li abbiamo fatti respirare. Era da un po' di tempo che sbagliavamo sempre i secondi tempi, a questo giro siamo stati sul pezzo e li abbiamo messi in grandissima difficoltà".

Gattuso avrà un merito su quel che sta facendo la Lazio?

"Per come lavorano in allenamento. Ieri ero tranquillo, oggi abbiamo messo in campo Diogo, Doekhi e Pedraza, che non avevano giocato mai insieme. La tranquillità me la danno i dati, il senso di appartenenza. Mi prendo questo merito: aver fatto diventare in pochissimo tempo questa squadra una famiglia".

Il colpo di tacco di Taylor è più da...

"Io ho giocato con otto palloni d'oro nella mia carriera. Taylor vede cose che gli altri non vedono. Gli altri avrebbero tirato di piattone, io sinceramente già lo stavo mandando a quel paese. Nel mio modo di pensare il calcio, quella giocata non m'è passata neanche per l'anticamera del cervello. Dico Rui Costa, dai".

Frattesi?

"Io non ho salvato la vita a nessuno. Lui è un capoccione, esagera sempre. Ha bisogno d'affetto, come tanti giocatori. Ha bisogno anche di prendere le mazzate nei denti, vuol giocare come dice lui. Il merito su quel che sta facendo è suo. Sono contento che abbia fatto gol di sinistro. Sono contento di tutti, sono felice di allenarli. Oggi mi dispiace che Dele abbia fatto 11 minuti, meriterebbe molto di più. Tanti altri meriterebbero di fare qualche minuto in più, si allenano in un modo incredibile".

Isaksen?

"Dentro non si passava oggi, dovevamo andare in verticale. L'abbiamo fatto pochissime volte, e quelle poche volte siamo rusciti a mettere pensiero. Anche Noslin oggi a livello tecnico ha sbagliato tanto, e ha fatto due gol comunque. Isaksen? È un piacere lavorare con lui, ha risolto i suoi problemi. Quest'estate l'abbiamo perso per un po', è un giocatore che riesce a fare delle cose in velocità. Ha la terza marcia con la palla al piede. Ha preso gusto a far gol, e anche a far assist. Ha fatto una partita incredibile anche con la Danimarca".

Supercoppa?

"Per me è un regalo, io non c'entro nulla. Non è un impiccio, anzi. È una coppa. Manca un mese, pensa se possiamo pensare alla coppa. Quando arriverà, ci penseremo. Stai lì, provi a giocartela, giochi contro una squadra che sta dettando legge. Adesso recuperiamo due giorni e poi da martedì iniziano a preparare la sfida contro il Torino".

Qual è il segreto di questa Lazio?

"Noi proponiamo, però chi propone deve avere dall'altra parte gente che ci crede fortemente. Quando il giocatore la pensa in maniera diversa, lì viene il difficile. Bisogna esser bravi a fargli capire perché vogliamo fare determinate cose. Siamo stati bravi noi, sono bravi loro quando facciamo i lavori individuali. Con tutta questa organizzazione che abbiamo messo giù, loro si trovano bene. Noi proponiamo e per il momento tutto sta andando bene. La base di tutto è il lavoro: se vuoi giocare in questo modo qui, la fatica ti deve rimanere nella testa. A parlare è facile, non basta".

Pubblicato il 21/11