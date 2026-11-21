Lazio - Lecce, Zaccagni non abbandona la squadra: il gesto nel pre gara
21.11.2026 14:52 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio è pronta a tornare in campo, mancano pochissimi minuti al calcio d'inizio della sfida col Lecce. Non sarà arruolabile per infortunio Mattia Zaccagni, ma il capitano non ha lasciato soli i compagni. Anche stavolta, così come accaduto al Maradona col Napoli, ha assistito al riscaldamento a bordocampo e assisterà alla partita dalla panchina per sostenere la squadra.
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