La Lazio è pronta a tornare in campo, mancano pochissimi minuti al calcio d'inizio della sfida col Lecce. Non sarà arruolabile per infortunio Mattia Zaccagni, ma il capitano non ha lasciato soli i compagni. Anche stavolta, così come accaduto al Maradona col Napoli, ha assistito al riscaldamento a bordocampo e assisterà alla partita dalla panchina per sostenere la squadra.

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