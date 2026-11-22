WOMEN | Lazio-Juventus, dove vedere il match in tv e in streaming
22.11.2026 16:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Dopo la sconfitta nella gara esterna contro la Fiorentina, la Lazio Women tornerà in campo domenica 22 novembre alle ore 20:30, impegnata al Fersini contro la Juventus. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma di Dazn.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.