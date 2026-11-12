Lazio, Marusic senza pace: torna a Formello. Vucinic: “Nuovo infortunio”

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Non c’è tregua per Adam Marusic. Il montenegrino è finito nuovamente ai box durante la sosta per le nazionali per quello che rischia di essere il terzo infortunio dall’inizio della stagione. Il terzino della Lazio si era fermato al 19’ della prima gara di campionato contro il Bologna, senza più rivedere il campo. Durante la scorsa sosta per le nazionali, a inizio ottobre, Marusic aveva provato la strada del rientro, salvo fermarsi subito per una ricaduta che lo ha costretto a tornare tra i convocati solo contro il Napoli, appena prima della nuova sosta.

In panchina al Maradona per tutti i novanta minuti, la Lazio aveva dato il via libera a Marusic per raggiungere il ritiro del Montenegro anche con l’obiettivo di sfruttare l’occasione per mettere qualche minuto sulle gambe e farsi trovare pronto alla ripresa del campionato. Il piano sembrerebbe però essere subito stato rovinato da un nuovo problema muscolare che ha impedito a Marusic di rimanere con il Montenegro costringendolo, stando ai media locali, a tornare subito a Formello.

Aggiornamenti sulle condizioni del terzino della Lazio sono arrivati anche dalle parole del CT Vucinic: “Mi dispiace molto per l’assenza di Marusic, non sappiamo se il precedente infortunio si sia ripresentato oppure se si tratti di un nuovo problema. Pensiamo che sia più probabile la seconda ipotesi. Mi dispiace aver perso un professionista del suo calibro, un leader della squadra insieme a Jovetic e Savic”. In attesa di ulteriori chiarimenti sulle condizioni del giocatore della Lazio, la sosta rischia subito di aver privato Gattuso di un’altra pedina.