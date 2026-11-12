Italia-Francia, le formazioni ufficiali: la scelta su Frattesi
12.11.2026 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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NATIONS LEAGUE | 5a giornata
ITALIA-FRANCIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini.
FRANCIA: (4-3-3_ Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Rabiot, Da Cunha, Cherki; Olise, Doue, Barcola. Ct: Zidane.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.