Italia-Francia, dove vedere la partita in tv e in streaming

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Prima gara della sosta di novembre. L'Italia di Mancini riprende il suo cammino in Nations League affrontando la Francia di Zidane. La gara sarà valida per la quinta giornata del girone A, dove gli azzurri si trovano secondi a sette punti in classifica. La partita, in programma per giovedì 12 novembre alle 20:45, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay.