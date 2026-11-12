Italia-Francia, dove vedere la partita in tv e in streaming
12.11.2026 13:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Prima gara della sosta di novembre. L'Italia di Mancini riprende il suo cammino in Nations League affrontando la Francia di Zidane. La gara sarà valida per la quinta giornata del girone A, dove gli azzurri si trovano secondi a sette punti in classifica. La partita, in programma per giovedì 12 novembre alle 20:45, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.