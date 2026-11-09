Napoli-Lazio, Pairetto tutt'altro che perfetto: le sue pagelle dei quotidiani

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RASSEGNA STAMPA - Direzione arbitrale da rivedere per l'arbitro Pairetto in Napoli-Lazio. Cattiva gestione soprattutto dei cartellini (aveva ammonito Rrahmani al posto di Vergara...), oltre che di alcuni falli non fischiati sia da una parte che dall'altra. Ne manca uno di Olivera su Taylor (con giallo), per esempio. Anche se i voti sono sostanzialmente positivi, i quotidiani non lo promuovono completamente. Di seguito le sue pagelle.

IL CORRIERE DELLO SPORT - 6,5;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - 5,5;

TUTTOSPORT - 6;

IL MESSAGGERO - 6.

LA REPUBBLICA - 5,5.