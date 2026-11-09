Lazio, la sosta tra infortuni e recuperi: Gattuso in ansia per Sutalo e Tavares

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RASSEGNA STAMPA - Un punto prezioso conquistato al Maradona, ma anche due nuovi infortuni da gestire durante la sosta. La Lazio torna da Napoli con qualche preoccupazione per Gattuso, costretto a sostituire Sutalo nel primo tempo e Tavares all'intervallo. Entrambi hanno accusato problemi al flessore, con il rischio di uno stiramento, ma le situazioni sono differenti. La pausa sarà utile per valutare l'entità degli stop e provare a recuperare anche gli altri giocatori.

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato Sutalo, costretto a lasciare il campo dopo aver avvertito una fitta. "Ha sentito tirare al flessore, non andrà in nazionale e vediamo di che grado sarà la lesione", ha spiegato Gattuso. Diverso il caso di Tavares, che era arrivato alla partita già alle prese con una contrattura e aveva avuto pochi giorni per allenarsi. Il portoghese ha stretto i denti, ma si è arreso all'intervallo. Come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe comunque raggiungere la propria nazionale per sottoporsi a ulteriori controlli.