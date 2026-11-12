SONDAGGIO - Napoli-Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 12/11 - Belahyane ha vinto il titolo di MVP di Napoli-Lazio nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it. Medaglia d'argento per Mandas, autore di interventi provvidenziali, mentre Frattesi, autore del gol, deve accontentarsi del bronzo.

La Lazio pareggia contro il Napoli, raggiungendo quota 29 punti in classifica e mantenendo il primo posto. Al gol di Frattesi nel primo tempo, su assist di Noslin, ha fatto seguito lo sfortunato autogol di Pedraza, per il definitivo 1-1. Primo tempo a favore della Lazio, che avrebbe potuto aumentare il proprio vantaggio, mentre nella ripresa è uscito fuori il Napoli, che ha messo più volte in difficoltà l'avversario. Adesso il campionato si fermerà per dar spazio alle nazionali: la Serie A riprenderà direttamente tra due settimane, con la Lazio impegnata contro il Lecce.