Lazio, Gudmundsson verso il ritorno: Gattuso svela le tempistiche
07.11.2026 15:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Lazio, andata in scena a Formello, Gennaro Gattuso ha parlato anche delle condizioni di Gudmundsonn e del suo recupero: "Gudmundsson non va in nazionale, abbiamo deciso così, abbiamo un'amichevole a Formllo, vogliamo fargli fare 35-40 minuti, pure lui è sulla strada giusta".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.