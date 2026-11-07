Lazio, Gudmundsson verso il ritorno: Gattuso svela le tempistiche

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Nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Lazio, andata in scena a Formello, Gennaro Gattuso ha parlato anche delle condizioni di Gudmundsonn e del suo recupero: "Gudmundsson non va in nazionale, abbiamo deciso così, abbiamo un'amichevole a Formllo, vogliamo fargli fare 35-40 minuti, pure lui è sulla strada giusta".