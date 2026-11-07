Lazio-Roma, presto la vendita riservata agli abbonati 25/26: i dettagli

Fonte: sslazio.it

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Scatterà mercoledì 11 novembre la seconda fase di vendita per i biglietti del derby, questa volta riservata agli abbonati della stagione 2025/26 e articolata in due momenti. Di seguito le informazioni pubblicate dalla Lazio.

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 10:00 di mercoledì 11 novembre inizierà la seconda fase della vendita dei biglietti del derby Lazio Roma, in programma domenica 13 dicembre alle ore 12:30.

SECONDA FASE:

1) dalle ore 10:00 di mercoledì 11 novembre fino alle ore 23:59 di domenica 15 novembre, vendita riservata (per un solo biglietto) ai soli abbonati alla scorsa stagione 2025-2026 in possesso di una fidelity card della S.S. Lazio Eagle Card o Millenovecento.

2) dalle ore 16:00 di lunedì 16 novembre fino alle ore 23:59 di domenica 22 novembre, vendita riservata (fino a 4 biglietti con 4 card) ai soli possessori delle fidelity card della S.S. Lazio Eagle Card e Millenovecento.

Canali di Vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla vendita della Tribuna Tevere, sarà sempre necessario inserire on-line come codice coupon o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio:

- CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- CON LA EAGLE - CODICE EAG...

Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80 %.

(*) I biglietti ridotti Invalidi Civili al 100% e la Tribuna Tevere non deambulanti entrambi con accompagnatore, posso essere acquistati solo presso i Lazio Style 1900 (escluso Parco Leonardo).

(**) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 01/01/2010

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D'INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi e degli abbonamenti dei tifosi biancocelesti:

- Via dei Gladiatori per i tagliandi Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D'Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario

- Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella

- Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere tutta.

Si ricorda a tutti i possessori di abbonamenti e biglietti della Tribuna Tevere, per motivi di ordine pubblico non potranno accedere dai soliti varchi di Piazza Lauro De Bosis ma da Viale Paolo Boselli verso Piazza Piero Dodi

Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8).

Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d'identità.

I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2022 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.

Per esporre uno striscione NON CENSITO DALL’ OSSERVATORIO allo stadio, è obbligatorio presentare una richiesta. Clicca qui per scaricare il modulo per poi inviarlo alla mail: SLO@SSLAZIO.IT. Il richiedente verrà contattato solo in caso di esito negativo.