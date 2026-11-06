Napoli, parte il ritiro in vista della Lazio: De Laurentiis fa visita alla squadra

06.11.2026 18:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Napoli, parte il ritiro in vista della Lazio: De Laurentiis fa visita alla squadra
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Sono giorni caldi a Castel Volturno. La stagione del Napoli è giunta a un bivio, la sfida contro la Lazio di domenica dirà molto sul futuro della squadra partenopea, ma anche di Massimiliano Allegri

Per il momento, la posizione dell'allenatore livornese non è in bilico, ma una sconfitta contro la Lazio potrebbe cambiare la situazione. In vista della sfida di domenica - riporta Sport Mediaset - il presidente Aurelio de Laurentiis ha fatto visita alla squadra per provare a ridare serenità all'ambiente e per incontrare il tecnico

DeLa si aspetta una reazione dai suoi, di fronte avrà l'ex Gattuso, che vorrà continuare a stupire tutti. In caso di sconfitta, i nomi di Pioli, Thiago Motta e Sergio Conceiçao sono in cima alla lista per provare a dare una sterzata alla stagione del Napoli.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.