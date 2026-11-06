Napoli-Lazio, svelata l'iniziativa del tifo organizzato: tutti i dettagli - FOTO

06.11.2026 12:05 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Napoli-Lazio, svelata l'iniziativa del tifo organizzato: tutti i dettagli - FOTO
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© foto di Federico Gaetano

Alle 12.00, come annunciato, è stata resa pubblica l'iniziativa organizzata dal tifo organizzato della Lazio in occasione della trasferta di Napoli - vietata per i residenti nella Regione Lazio. Ecco il post social condiviso su Instagram:

"Napoli chiusa? Facciamo sentire a questi ragazzi la nostra vicinanza, non potendo essere presenti in trasferta diamoci tutti appuntamento alla stazione Termini (lato via Marsala). Sabato 7 novembre alle ore 14.45 dove aspetteremo l'arrivo della squadra per caricarla in vista della difficile partita in terra partenopea. Avanti Lazio, avanti laziali".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.