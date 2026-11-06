Lazio, Isaksen è da blindare: si lavora al rinnovo, le ultime
06.11.2026 09:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Priorità al rinnovo di Gustav Isaksen. Le prestazioni messe in mostra con la maglia della Lazio hanno riacceso improvvisamente l’attenzione sul rinnovo del danese, il cui contratto è al momento in scadenza nel 2028.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero nei piani del club ci sarebbe l’idea di offrire a Isaksen un prolungamento pluriennale, per legare ulteriormente il danese alla Lazio.
Nello specifico, si legge, la società vorrebbe spostare al 2031 l’attuale scadenza fissata al 2028. Inevitabilmente anche per Isaksen un adeguamento dell’ingaggio attualmente percepito dalla Lazio: dagli 1,5 milioni netti a stagione attuali potrebbe - secondo la Gazzetta dello Sport - avvicinarsi ai 2,5 milioni bonus compresi.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.