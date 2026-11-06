Lazio, Zaccagni ko e i vice in panchina: chi sarà il nuovo capitano

RASSEGNA STAMPA - Il capitano è ko e i suoi vice saranno in panchina. La Lazio che andrà al Maradona per sfidare il Napoli deve scegliere un nuovo capitano: Zaccagni è finito ai box nella gara contro il Cagliari e sia Marusic che Cataldi sono attesi in panchina. Il terzino per la prima dall’infortunio, il centrocampista con la speranza di mettere altri minuti nelle gambe.

Serve quindi un nuovo capitano, qualcuno che possa indossare la fascia nelle prossime uscite. E, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, nella mente di Gattuso la decisione è già stata presa. Il tecnico ritiene che la fascia sia da affidare al giocatore con la maggiore anzianità in campo, che a oggi sarebbe Gustav Isaksen.

Per Gattuso è quindi il danese, già vicecapitano in distinta in alcune delle ultime uscite, il candidato a ereditare la fascia da capitano della Lazio da Zaccagni senza Marusic e Cataldi in campo. Prima di consegnare ufficialmente la fascia a Isaksen però, conclude il quotidiano, il tecnico farà un passaggio in spogliatoio, atto dovuto prima dell’investitura.