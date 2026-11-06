Lazio, il tifo organizzato: “Annunceremo una nuova iniziativa”. Ecco quando
06.11.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Countdown attivato in casa Lazio. Tramite i propri profili social i gruppi del tifo organizzato hanno infatti reso noto di essere pronti ad annunciare una nuova iniziativa nella giornata odierna. “Oggi alle ore 12 sarà annunciata un’iniziativa del tifo organizzzato”, si legge infatti sulla foto pubblicata.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.