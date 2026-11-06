Lazio, il tifo organizzato: "Iniziativa pre-Napoli? La squadra lo merita. E sul derby..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Radio Laziale, nel corso del consueto appuntamento quotidiano, alcuni rappresentanti del tifo organizzato biancoceleste hanno parlato dell'iniziativa di domani alla Stazione Termini, per poi tornare ad esprimersi anche sul derby. Ecco le loro parole:

“Nasce dall’esigenza di far vedere che la tifoseria è presente. Giusto dare un flusso positivo a questo entusiasmo. I ragazzi lo meritano, stanno dimostrando di dare il 110% ogni partita. Pensiamo sia giusto e corretto dimostrare che noi ci siamo e rimanere in una condizione di presenza fissa, nonostante la contestazione”.

“Ci siamo contraddistinti rispetto agli altri della città in quanto a comportamento ed educazione, mi auguro che sabato pomeriggio ci sarà una conferma della nostra civiltà. Invitiamo a non portare petardi in un contesto cittadino, ci saranno persone che non sono lì per la Lazio, che non c’entrano nulla col contesto sportivo, credo sia abbastanza scontato. Creiamo una situazione di festa, senza dare problemi alla città”.

“Non si può vietare qualcosa per paura che accada qualcosa. Si dimostra un limite di gestione. Esiste un ordine pubblico, se non sei in grado di mantenerlo perché devono farne le spese i tifosi, la squadra?! Che senso ha, qual è la giustizia in questo? C’è solo uno scarico di responsabilità, paga una società, una squadra che sta dando il 1000% in mezzo a una situazione che tutti conosciamo. Abbastanza surreale, ma questo è il sistema che hanno creato e che siamo obbligati a condividere”.

“Derby? Abbiamo deciso di entrare. La discussione non è mai nata all’interno del nostro gruppo. La nostra è una battaglia di dignità, non è una questione economica, non è un pack a farci cambiare idea. Non entriamo perché dobbiamo risparmiare, è un discorso molto ampio. Di conseguenza, non sono degli sconti a cambiare idea. Non ci mettiamo nella condizione di scendere a patti con queste estorsioni morali”.

"Torino? Ti dico la verità: a Torino quest'anno inspiegabilmente non ci sono stati episodi prepotenti e irrispettosi nei confronti dei tifosi. Solitamente c'è una prepotenza fuori dal comune. Non ci siamo ancora riuniti per parlare di questo, ma siamo in discussione per andare perché è giusto partecipare a questa trasferta, dare seguito al fatto che la lazialità, se non a casa, dev'essre portata in trasferta. Daremo comunicazione più avanti, ma credo che non ci siano problemi".