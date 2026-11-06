Lazio, Brocchi sicuro: "Gattuso ha liberato alcuni giocatori dopo Sarri"

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Sul canale YouTube dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, nella rubrica 'Fischio Finale', l'ex centrocampista Cristian Brocchi ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio di Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Non mi aspettavo che la Lazio si trovasse in questa posizione, ma dopo il Mantova ero l’unico che diceva che sarebbe arrivata in Europa. Quale non lo so, ma avevo la percezione che quello che aveva Gattuso potesse aiutare alcuni giocatori forti che però si sentivano ingabbiati dalle richieste di un grande allenatore come Sarri. Su tutti penso a Zaccagni e Nuno Tavares, che sono stati liberati. Ce ne sono altri, come Isaksen per esempio. E poi me l’aspettavo anche perché prima o poi in una carriera di un allenatore l’anno giusto lo trovi, se hai la perseveranza di continuare. A Gattuso è arrivato quest'anno, dopo tante delusioni al Milan, al Napoli e in Nazionale".