FORMELLO - Lazio, Noslin ok e si decide per Tavares: le ultime per Napoli

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Rifinitura, conferenza e partenza. Questo il programma della Lazio alla vigilia del Napoli. Prima l'allenamento in campo, fondamentale per capire le scelte di Gattuso. In mattinata verrà valutato Nuno Tavares, tornato già giovedì a lavorare in gruppo. Solo a ridosso del fischio d'inizio si deciderà il suo impiego: al momento c'è ottimismo per vederlo in campo dal primo minuto.

Davanti a lui, il posto di Zaccagni a sinistra lo prenderà Noslin. Il capitano sarà out un mese per una lesione muscolare: l'olandese lo sostituirà nel ruolo, mentre Isaksen indosserà la sua fascia al braccio. Al centro sarà Pinamonti a guidare il tridente. Il terzetto in mediana non sarà toccato, ma anzi confermato in blocco con Frattesi, Belahyane e Taylor.

Sicuri del posto anche Floriani, Sutalo e Provstgaard in difesa di fronte a Mandas in porta. Al Maradona si rivedranno tra i convocati sia Marusic che Rovella, ristabiliti dopo più di due mesi; per Gudmundsson invece se ne riparlerà dopo la sosta. Domani Gattuso presenterà la partita alle 12:30, poi la partenza da Termini con l'abbraccio dei tifosi.