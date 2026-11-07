Di Canio: “Lazio mix perfetto. Giocando una volta a settimana…”

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© foto di Federico De Luca

È intervenuto sulle colonne de la Repubblica Paolo Di Canio. L’ex calciatore della Lazio ha parlato anche del rendimento della squadra biancoceleste: di seguito le sue parole.

“Gattuso è credibile per un gruppo di ragazzi umili e affamati. Sa strigliarli ma pure coccolarli, da fratello maggiore. Con lo stadio vuoto non hanno pressione se sbagliano, l’affetto i tifosi lo trasmettono in trasferta. Un mix paradossalmente perfetto”.

“Questa Lazio sta diventando una cosa poetica eppure carnale. Prima o poi perderanno una partita. Giocano una sola volta a settimana, possono durare a lungo”.