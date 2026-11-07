Lazio, porte aperte o chiuse? La scelta per l’amichevole con il Mgarr United

Sosta per le nazionali alle porte e in casa Lazio è già stata organizzata una nuova amichevole. Come nella precedente sosta i biancocelesti giocheranno a Formello, questa volta ospitando il Mgarr United, squadra della seconda serie maltese.

L’obiettivo a Formello è quello di non perdere il ritmo partita e soprattutto di farlo ritrovare a chi finora ha giocato meno o ai reduci da un periodo in infermeria, su tutti Cataldi e Rovella considerando che Marusic proverà a farlo rispondendo alla chiamata del Montenegro.

La sfida, però, ancora una volta andrà in scena a porte chiuse. Lo riporta il profilo Instagram del club maltese, allenato da Andrea Agostinelli, che spiega come la gara a Formello contro la Lazio si svolgerà “tassativamente a porte chiuse”.