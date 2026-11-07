Lazio, Tavares ok col Napoli? Gattuso ha preso una decisione

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RASSEGNA STAMPA - Tutto nella rifinitura. Il verdetto per Gattuso arriverà nell’ultimo allenamento che la Lazio sosterrà prima della gara col Napoli, quella che spera di poter giocare anche Tavares, reduce da una settimana di gestione.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero il terzino ha saltato la ripresa di mercoledì per poi saltare negli ultimi due giorni parte degli esercizi in gruppo. L’affaticamento al flessore ha frenato Tavares, che però col Napoli vuole esserci.

L’ottimismo è il sentimento prevalente in questo momento a Formello, ma Gattuso ha già preso una decisione. Scelta chiara del tecnico della Lazio, che non vuole correre il rischio di uno stiramento: Tavares sarà convocato, ma sarà in campo solo se ogni pericolo sarà scongiurato. Il verdetto arriverà nella rifinitura, prima dell’ultima decisione che il tecnico prenderà a ridosso della gara.