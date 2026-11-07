Lazio | Dele-Bashiru, che crescita dopo lo stop: la società lavora al rinnovo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Il quattordicesimo uomo di Gattuso. Dele-Bashiru è diventato una delle mosse più ricorrenti di Rino, una carta dalla panchina quando la partita entra nella sua fase decisiva. Una risorsa, insomma, che il tecnico ha imparato a sfruttare con continuità e che presto potrebbe essere premiata anche dalla società.

Come riporta Corriere dello Sport, il club avrebbe avviato i primi contatti con i suoi rappresentanti per impostare un possibile rinnovo di contratto - attualmente, il centrocampista è legato alla Lazio fino a giugno 2028. La società ha sempre creduto nelle potenzialità del nigeriano ed è convinta che i margini di miglioramento siano ancora importanti. E la crescita potrebbe riaprirgli anche le porte della Nigeria. Il Ct Eric Chelle lo ha inserito nella lista allargata per i prossimi impegni. La decisione definitiva arriverà lunedì, quando verranno ufficializzati i convocati. Per Dele-Bashiru sarebbe un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto nelle ultime settimane.

Prima, però, c'è da pensare al Napoli: nelle tre occasioni in cui Dele-Bashiru l'ha affrontato scendendo in campo, la Lazio ha sempre vinto. Fisayo aspetterà ancora la chiamata di Gattuso, pronto a entrare quando serviranno nuove forze. Dopo lo stop iniziale, il centrocampista ha già raggiunto il quattordicesimo posto nella graduatoria dei giocatori più utilizzati. E non si tratta soltanto di quantità: Dele sta rispondendo con prestazioni sempre più convincenti: il gol all'Allianz, l'assist per Noslin a Reggio Emilio, e anche col Cagliari c'è stato il suo contributo nell'azione che ha portato alla rete di Pinamonti.