Lazio, a Napoli senza tifosi… o quasi: il dato dei biglietti venduti

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RASSEGNA STAMPA - La prima trasferta stagionale senza tutto esaurito per la Lazio sarà inevitabilmente quella di domenica alle 12:30 al Maradona. Il divieto di vendita ai residenti nel Lazio terrà lontano da Napoli tantissimi sostenitori biancocelesti e impedirà di vedere gli spettacoli ammirati nelle altre cinque trasferte stagionali.

Lo spettacolo si vedrà invece oggi a Termini, dove alle 14:45 è stato fissato il raduno dei tifosi per caricare la Lazio in partenza proprio per Napoli. Una scelta che non rappresenta una novità per la trasferta sotto il Vesuvio e che vedrà un altro bagno di folla per i biancocelesti.

Intanto, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, qualche biglietto per il Maradona è stato comunque venduto. A oggi sono infatti circa 900 i tagliandi staccati: non ci sarà il tutto esaurito, ma i tifosi presenti proveranno comunque a far sentire la propria voce e sostenere la Lazio di Gattuso.