Lazio, a Napoli senza tifosi… o quasi: il dato dei biglietti venduti

07.11.2026 09:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, a Napoli senza tifosi… o quasi: il dato dei biglietti venduti
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La prima trasferta stagionale senza tutto esaurito per la Lazio sarà inevitabilmente quella di domenica alle 12:30 al Maradona. Il divieto di vendita ai residenti nel Lazio terrà lontano da Napoli tantissimi sostenitori biancocelesti e impedirà di vedere gli spettacoli ammirati nelle altre cinque trasferte stagionali.

Lo spettacolo si vedrà invece oggi a Termini, dove alle 14:45 è stato fissato il raduno dei tifosi per caricare la Lazio in partenza proprio per Napoli. Una scelta che non rappresenta una novità per la trasferta sotto il Vesuvio e che vedrà un altro bagno di folla per i biancocelesti.

Intanto, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, qualche biglietto per il Maradona è stato comunque venduto. A oggi sono infatti circa 900 i tagliandi staccati: non ci sarà il tutto esaurito, ma i tifosi presenti proveranno comunque a far sentire la propria voce e sostenere la Lazio di Gattuso.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.